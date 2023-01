Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri, 13 ianuarie, ca Belarus ar putea fi parte a conflictului armat din Ucraina, daca Kievul decide sa invadeze oricare dintre cele doua tari, a informat Reuters, preluata de Agerpres. Intr-un interviu acordat presei de stat de la Moscova, Aleksei…

- „Președintele Alexander Lukașenko a vorbit in mod repetat despre disponibilitatea sa de a da un raspuns dur in cazul in care Ucraina lovește teritoriul belarus sau are alte provocari agresive. Acesta este dreptul suveran al republicii de a-și apara teritoriul prin toate mijloacele disponibile, iar Minsk…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova. Anunțul a fost facut marti, 10 ianuarie, presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Un diplomat rus de rang inalt a declarat vineri, 23 decembrie, ca discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Rusia nu pot avea loc atat timp cat militarii și „mercenarii” NATO raman in Ucraina și cat timp continua livrarile de arme occidentale catre Kiev, transmite Reuters . In cadrul unui interviu…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a afirmat vineri, Vladimir Putin, transmite Reuters și Agerpres . ”Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice pret…

- Ministerul Apararii de la Minsk a afirmat ca in Belarus vor fi stationati putin sub 9.000 de militari rusi, in cadrul „grupului regional” de forte pentru apararea granitelor tarii, relateaza duminica agentia Reuters. „Primele trenuri cu militari rusi care participa (la grupul regional) au inceput sa…

