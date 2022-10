Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri incheierea mobilizarii partiale decretate pe 21 septembrie de presedintele Vladimir Putin pentru consolidarea armatei ruse in campania militara impotriva Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a declarat ca asteapta ca PSD „sa vina foarte repede cu o propunere serioasa pentru portofoliul Apararii”. „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii…

- Kievul a denuntat marti „lipsa de actiune” a Comitetului International al Crucii Roșii (CICR) pentru a-i ajuta pe soldatii care sunt prizonierii rușilor si pe care organizatia internationala nu a putut inca sa ii viziteze, relateaza AFP. „Din pacate, la fiecare schimb, constatam ca lipsa de actiune…

- Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea…

- InsarcInatul cu recrutarea militara in regiunea rusa Habarovsk, in Extremul Orient, a fost suspendat din functie, anunta luni guvernatorul regiunii, in urma convocarii - din greseala - a mii de persoane la Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. "Comisarul militar din kraiul (regiunea) Habarovsk Iuri…

- ​Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Rusia și considerat propagandistul favorit al președintelui Vladimir Putin, a uitat de linia oficiala a propagandei in ultima sa emisiune dar i-a asigurat pe ruși ca totul va fi bine in legatura cu razboiul din Ucraina. El incepe…