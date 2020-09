Stiri pe aceeasi tema

- Inca 292 de persoane au fost internate, dupa ce au fost infectate cu COVID-19. Totodata, 46 de pacienti primesc ingrijiri in sectiile de Terapie Intensiva, transmite postul Bfmtv. Autoritatile sanitare franceze au precizat ca rata de pozitivare a testelor a ajuns la 4,5 la suta, fata de 1,4…

- Dupa doar trei zile de la debutul noului an școlar, 22 de scoli din Franta au fost inchise din cauza epidemiei de coronavirus. 10 se afla pe teritoriul metropolitan, iar 12 sunt in insula La Reunion. Anuntul a fost facut de Jean-Michel Blanquer, ministrul francez al Educatiei, potrivit Reuters. Oficialul…

- Rusia a dezvoltat al doilea vaccin COVID-19, care se numeste EpiVacCorona, transmite Business Standard, conform Mediafax. Vaccinul a fost testat pe 57 de oameni, iar testele clinice se vor termina in luna septembrie.Centrul rus de cercetare in virusologie si biotehnologie, Vector, a anuntat ca vaccinul…

- O echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care s-a deplasat in China pentru a identifica originile maladiei infectioase COVID-19 a participat la "discutii extinse" cu cercetatori din Wuhan, locul unde a fost detectat primul focar al acestei boli, a anuntat marti un purtator de cuvant al…

- Autoritatile ruse au raportat 5.427 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus pentru duminica, numarul total al contaminarilor ajungand la 850.870, relateaza Reuters, potrivit news.ro.De asemenea, autoritatile ruse au anuntat decesul a 70 de persoane in ultimele 24 de ore. Numarul…

- Ziarul Unirea Oamenii risca sa se imbolnaveasca de Covid-19 acasa, de la membrii familiei, decat in exteriorul locuinței, conform unui studiu facut in Coreea de Sud Oamenii risca sa se imbolnaveasca de Covid-19 acasa, de la membrii familiei, decat in exteriorul locuinței, conform unui studiu facut in…

- Cercetatorii fac progrese bune in dezvoltarea vaccinurilor impotriva Covid-19. Cateva sunt in studii clinice finale, dar utilizarea lor nu poate fi asteptata inainte de inceputul anului 2021, a declarat miercuri un expert al OMS, Mike Ryan, transmite Reuters.

- Mario Palazzetti, care cu cincizeci de ani in urma a proiectat sistemul de franare ce a contribuit la reducerea accidentelor rutiere fatale, a inventat un dispozitiv care spera sa reduca raspandirea COVID-19, relateaza marti Reuters. Inginerul pensionar, care a lucrat la Centrul de Cercetare…