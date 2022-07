Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax.

Forțele armate ruse s-ar pregati pentru un nou atac in estul Ucrainei in timp ce armata ucraineana continua sa avanseze treptat in sud-vestul regiunii Herson, potrivit evaluarii privind evoluția razboiului din Ucraina publicata vineri dimineața de ministerul britanic al Apararii.

Un guvern a fost format in regiunea Herson din Ucraina, controlata de ruși. Așa-zisul guvern include cetațeni locali și manageri din Rusia, a anunțat pe canalul oficial de Telegram administrația militaro-civila din regiune.

Rusia are probleme semnificative in ceea ce privește unitațile de personal care desfașoara operațiuni de asalt in estul Ucrainei, informeaza Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook, relateaza Ukrinform.

Razboiul dintre Rusia si Ucraina, declansat de Moscova la 24 februarie, continua sambata, cu lupte intense in regiunile proruse Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei, si cu asedierea de catre trupele ruse a otelariei Azovstal din orasul Mariupol (sud), ultima reduta a combatantilor ucraineni, transmite

Statele Unite au declarat luni ca exista informatii "foarte credibile" conform carora Rusia intentioneaza sa organizeze referendumuri "la mijlocul lunii mai" in "incercarea de a anexa" republicile separatiste pro-ruse Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, transmite AFP preluat de agerpres.

Rusia intenționeaza sa organizeze "referendumuri" in orașele Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, potrivit publicației letone Meduza, care citeaza surse apropiate Kremlinului, noteaza Sky News.

Liderul regiunii separatiste Donetk, din estul Ucrainei, a afirmat marti ca Rusia ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare dupa atingerea frontierelor regiunii, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA, relateaza Agerpres.