Rusia anunță exerciții militare navale de amploare Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare în aceasta luna și luna viitoare în Marea Mediterana și în Marea Ohotsk și în nord-estul Oceanului Atlantic, precum și în Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters.

De asemenea, un submarin rusesc a testat o racheta de croaziera Kalibr împotriva unei ținte terestre din Marea Japoniei, a anunțat agenția de știri TASS, care a citat Ministerul rus al Apararii.

"În total, vor participa peste 140 de nave de razboi și de sprijin, peste 60 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare in aceasta luna și luna viitoare in Marea Mediterana și in Marea Ohotsk și in nord-estul Oceanului Atlantic, precum și in Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters. De asemenea, un submarin rusesc…

- La 24 de ore dupa prima runda de negocieri dintre Rusia și Statele Unite, aproximativ trei mii de soldați ruși au inceput, marți, exerciții militare cu armament real, inclusiv tancuri, in vestul Rusiei, in zonele apropiate de granița Ucraina, informeaza Reuters , care citeaza agenția de știri Interfax.…

- Cu doar o zi înaintea discuțiilor bilaterale de la Geneva dintre SUA și Rusia, Moscova spune ca nu este deloc optimista având în vedere semnalele pe care le primește din partea SUA, adaugând ca Washingtonul insista asupra concesiilor unilaterale pe care ar trebui sa le faca Rusia,…

- Peste 10.000 de soldați ruși se intorc la bazele lor permanente dupa exerciții de o luna in apropiere de Ucraina, anunța Reuters, citand agenția de presa Interfax și armata rusa. Interfax a precizat ca exercițiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv in Crimeea,…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters. Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…

- Ministerul Apararii din Belarus a protestat fata de ceea ce a numit intrari repetate in spatiul aerian belarus ale unui avion ucrainean, transmite Reuters preluat de news.ro Relatiile dintre cele doua tari s-au prabusit de anul trecut, cand Rusia a fost de partea presedintelui belarus Alexandr…

- Rusia a anuntat miercuri ca a inceput exercitiile militare regulate de iarna in districtul sau militar sudic, din care unele parti se invecineaza cu Ucraina, si ca 10.000 de soldati s-au mutat pe terenuri de antrenament in aceasta zona imensa, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…