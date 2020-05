Rusia anunta din nou mai mult de 10.000 de cazuri de coronavirus. Putin asigura ca premierul se simte mai bine Rusia a inregistrat, vineri, pentru a sasea zi consecutiv mai mult de 10.000 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, dintre care mai mult de jumatate au fost depistate la Moscova unde masurile au fost prelungite pana la 31 mai, scrie AFP.



Numarul total al cazurilor este de 187.859, dintre care 10.699 recenzate in ultimele 24 de ore, potrivit autoritatilor, ceea ce face din Rusia a cincea cea mai afectata tara.



Din punct de vedere al statisticii, numarul mortilor este inca scazut: 1.723, dintre care 98 in cursul ultimelor 24 de ore.



"Rusia traieste probabil… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

