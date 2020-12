Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane au efectuat joi, 17 decembrie, 40 de perchezitii intr-un dosar de contrabanda de tigari al carui prejudiciu estimat se ridica la 80 de milioane de euro. La descinderi au participat si anchetatori din Spania si Marea Britanie.

- Procurorii DIICOT, impreuna cu politisti romani, investigatori DEA, US Marshals si Homeland Security, au prins in flagrant mai multi motociclisti din cadrul unui club cunoscut, cu filiala in Romania, implicati in trafic internatinal de droguri și chiar in crime. Comunicatul DIICOT: ”La data de 18.11.2020,…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza, miercuri, 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, printre care și Buzau, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata. Potrivit unui anunt al DIICOT, in…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in județele Argeș și Valcea, pentru destructurarea unei grupari infracționale specializate in trafic de droguri de mare risc. Pe…

- Descinderi ale polițiștilor timișeni, marți, in mai multe locații din județ. Oamenii legii percheziționeaza mai multe locații pentru destructurarea unei rețele de trafic de migranți care opera in vestul țarii.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, efectueaza 13 perchezitii, in municipiul Campulung, pentru destructurarea a doua grupari infracționale specializate in trafic de droguri de risc. In dimineața zilei de…