Moscova a anuntat ca, in prima parte a anului 2020, va demara constructia la un santier naval din Kerci (Crimeea) a doua nave universale de desant similare cu portavioanele franceze de tip Mistral, potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza o sursa din domeniul industriei de aparare, dupa ce un contract cu Franta privind livrarea a doua portavioane de acest tip a fost anulat de Paris ca urmare a sanctiunilor occidentale instituite impotriva Moscovei in 2014 pentru rolul sau in criza ucraineana. La presiunea cancelariilor occidentale, Franta a trebuit sa renunte la contractul de 1,2 miliarde…