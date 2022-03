Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa susține ca a preluat controlul asupra orașului ucrainean Izium joi, a informat publicația de stat RIA-Novosti, citand Ministerul rus al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Armata ucraineana intreprinde contraofensive care i-au permis, in special in sudul Ucrainei, sa recastige teren in fata trupelor ruse, confruntate cu dificultati de comunicare, a afirmat marti purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, informeaza AFP. Militarii ucraineni „sunt deja, in unele…

- In ca un general al armatei ruse și-ar fi pierdut viața in confruntarile din Ucraina. Conform consilierului prezidențial, Oleksiy Arestovich, potrivit datelor preliminare, comandantul districtului militar de sud al Rusiei, generalul-locotenent al armatei a 8-a, Andrey Mordvichev, ar fi fost ucis in…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

- In cele 7 zile care au trecut de la inceputul invaziei ordonate de Putin in Ucraina, niciun mare oraș nu a fost capturat de trupele rusești, dupa cum se vede in HARTA de mai jos. Armatele ruse inainteaza pe patru axe. Potrivit ultimelor informații, trupele si convoaiele avanseaza spre Mariupol din Rusia…

- Armata rusa a anuntat joi ca separatistii prorusi din estul Ucrainei au inregistrat castiguri teritoriale in fata armatei ucrainene, in timp ce Kievul se confrunta inca din cursul diminetii cu o invazie militara din partea fortelor Moscovei. Potrivit generalului Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant…

- Consiliul de Securitate ucrainean cere miercuri instaurarea starii de urgenta in Ucraina pe fondul unor temeri cu privire la o invazie rusa iminenta, relateaza AFP. ”Parlamentul ucrainean trebuie sa adopte aceasta decizie in 48 de ore”, a anuntat, la finalul unei reuniuni a organismului, secretarul…

- Vasile Barbuța este un roman care traiește in Ucraina, aproape de granița cu Romania. El vorbește cu calm despre situația actuala din țara vecina, dar ceea ce spune nu este liniștitor, te infioara și intristeaza totodata. Vasile Barbuța este unul dintre cei 150.000 de romani care locuiesc in Ucraina.…