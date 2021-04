Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca o 'lista cu tari neprietenoase' fata de Rusia va fi data publicitatii in curand, un anunt care coincide cu expulzarea din Rusia a trei diplomati din Slovacia, a doi din Lituania si a cate unul din Letonia si Estonia, potrivit EFE.…

- Ministerul de externe al Rusiei a anunțat miercuri ca a ordonat expulzarea a șapte diplomați din Slovacia, Lituania, Letonia și Estonia ca raspuns la expulzarile unor oficiali ruși, relateaza Reuters.Ministerul rus le-a dat la dispoziție diplomaților o saptamâna sa paraseasca țara. Trei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, vineri, o lege care limiteaza numarul angajatilor locali care lucreaza la misiuni diplomatice straine si alte agentii, ordonând guvernului sa redacteze o lista cu statele ”neprietenoase” care vor fi supuse restrictiilor, transmite Reuters,…

- Lituania, Letonia si Estonia au anuntat, vineri, expulzarea unor diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Cehia, care a cerut plecarea a 18 diplomati rusi acuzati de spionaj, informeaza agentia Reuters. Citește și: Rusia il convoaca pe ambasadorul polonez la Moscova, dupa expulzarea a trei…

- In doar cateva zile, mai multe țari din Europa ar putea fi ocupate, fara prea mari eforturi, de Rusia. In timp ce atenția liderilor lumii s-a concentrat in alte regiuni, Putin și-a consolidat forțele. Cel mai recent raport dat publicitații arata o realitate ingrijoratoare: NATO nu e pregatita pentru…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a aparat sâmbata controversata vizita în Rusia si a pledat pentru mentinerea dialogului cu Moscova, adaugând ca diplomati europeni au fost în contact cu avocatii opozantului rus încarcerat Aleksei Navalnîi, relateaza AFP.„Canalele…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell "a condamnat cu fermitate" vineri decizia Rusiei de a expulza trei diplomati europeni, in contextul in care el se afla in vizita la Moscova, si a cerut ca aceasta decizie sa fie "reevaluata", a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. "Josep…

- CARAS-SEVERIN – Un exercitiu al politistilor de frontiera europeni se deruleaza, timp de un an, in zona noastra, cei 33 fiind detasati pentru combaterea migratiei prin granita terestra cu Serbia! Structurile de frontiera din tara gazduiesc o operatiune pusa la cale de Agentia Europeana pentru Poliția…