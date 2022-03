Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a afirmat joi ca va deschide in fiecare zi coridoare umanitare pentru a permite ucrainenilor care fug de lupte sa ajunga pe teritoriul sau, in timp ce Kievul reclama coridoare care sa permita evacuarea civililor in interiorul Ucrainei, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. In același timp, armata rusa a anunțat ca va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare in orașele ucrainene, astazi la ora 10:00, potrivit agenției de presa Interfax. Doua promisiuni…

- Vladimir Putin AMENINȚA vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea de avioane ucrainiene pe teritoriul lor Vladimir Putin AMENINȚA vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea de avioane ucrainiene pe teritoriul lor Administratia Vladimir Putin a avertizat, duminica,…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Zeci de mii de oamein au iesit in strada in numeroase orase din Europa, printre care Praga sau Tbilisi, pentru a-si arata suportul fata de poporul ucrainean