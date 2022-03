Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va mai participa la activitatile Consiliului Europei, care sunt subminate de statele occidentale, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit agentiilor ruse TASS, preluata de Reuters, si Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Preturile la petrol ar putea trece de 300 de dolari barilul in cazul in care Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana interzic importurile de petrol din Rusia, a afirmat luni vicepremierul rus si ministrul energiei Aleksandr Novak, relateaza Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Anton Herascenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei, a declarat sambata ca vor exista si alte acorduri cu Rusia pentru a stabili coridoare umanitare prin intermediul carora sa fie evacuati civilii din comunitatile aflate pe linia frontului, in contextul invaziei ruse in Ucraina, transmite…

- Ministerul de Externe rus a declarat marti ca un sistem ar trebui creat pentru a face responsabili gigantii tehnologiei occidentali, inclusiv Meta Platforms Inc si Google al grupului Alphabet, pentru ceea ce a numit "incitare la razboi", a relatat agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, anunța…

- Cel mai recent val de sanctiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina a aruncat industria bancara globala in turbulente profunde, in timp ce tarile occidentale incearca sa restranga accesul Moscovei la numerar pentru economia sa si comertul international, transmite Reuters. Fii…

- Un barbat israelian a fost ucis in Ucraina, luni, in timp ce conducea un vehicul intr-un convoi care se indrepta spre granita cu Republica Moldova, a anuntat Ministerul de Externe al Israelului, fara a preciza cine l-a impuscat pe barbat, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Uniunea Europeana sprijina cea mai recenta incercare de organizare a unor noi discutii intre Washington si Moscova pentru a gasi o solutie diplomatica in contextul concentrarii de trupe ruse la granitele Ucrainei, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters. Fii…

- Ministerul de Externe al Regatului Unit a anuntat ca ambasada tarii in Ucraina se muta din capitala Kiev si le-a cerut cetatenilor britanici sa paraseasca tara atat timp cat mijloacele comerciale de transport sunt inca disponibile, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…