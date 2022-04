Rusia anunță că un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Briansk Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Briansk din Rusia, a anunțat luni agenția de știri de stat TASS, citand surse guvernamentale, potrivit CNN . „Ministerul pentru Situații de Urgența a confirmat ca exista un incendiu. Exista, de asemenea, o confirmare ca este vorba de rezervoare de combustibil”, a relatat TASS. Ministerul rus pentru Situații de Urgența din Briansk a primit informații despre incendiu la ora 2 dimineața, ora Moscovei, potrivit TASS, dupa care a trimis la fața locului echipe de salvare. Cauza incendiului ramane neclara. In data de 14 aprilie, Rusia a anunțat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

