Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate in razboi. Anuntul vine dupa ce Ministerul rus de Externe […]