Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca „un document final” va fi pregatit in scurt timp pentru a permite reluarea exporturilor ucrainene de cereale prin Marea Neagra, in urma negocierilor desfasurate saptamana aceasta de Rusia, Ucraina, Turcia si ONU, transmite AFP.

- Turcia a anunțat miercuri seara ajungerea la un acord intre Națiunile Unite, Rusia și Ucraina privind reluarea exporturilor de cereale ucrainene blocate de catre Rusia in porturile ucrainene din Marea Neagra. Acordul ar putea fi oficializat cu prilejul unei intalniri organizate saptamana viitoare intre…

- Turcia a anunțat ca Rusia și Ucraina au ajuns la o ințelegere in negocierile despre reluarea exporturilor de grane ucrainene prin Marea Neagra blocate de invazia rusa, scrie The Guardian. Discuțiile de la Istanbul dintre oficialii ucraineni, ruși, turci și ONU au avut loc in spatele ușilor inchise intr-o…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca vasele care transporta cereale pot parasi porturile ucrainene de la Marea Neagra prin "coridoare umanitare" si ca Rusia este gata sa le garanteze siguranta, relateaza Reuters, preluand agentia rusa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Doua nave rusesti de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineata, in apropiere de Insula Serpilor in atacul unei drone ucrainene Bayraktar, potrivit comandantului Fortelor aeriene ucrainene, citat de Ministerul ucrainean al Apararii, informeaza News.ro . ”Doua nave rusesti de patrulare…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…