Rusia anunță că războiul din Ucraina abia acum începe: Mutări fulger în zona Bahmut Rusia si-a intarit semnificativ fortele in jurul orasului devastat Bahmut din estul Ucrainei si si-a schimbat pozitia defensiva a trupelor sale, trecand la "actiuni active", a declarat luni un comandant militar ucrainean citat de Reuters, scrie News.ro. Rusia a capturat Bahmutul - scena unora dintre cele mai sangeroase lupte din cele 20 de luni de razboi - in luna mai. Ucraina a trecut la contraofensiva din iunie pentru a incerca sa recucereasca teritoriile ocupate in sud si est, inclusiv acest oras. "In zona Bahmut, inamicul si-a intarit semnificativ gruparea si a trecut de la aparare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

