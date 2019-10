Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a informat joi ca a testat cu succes un nou tip de racheta lansata de la bordul unui submarin, pentru a descuraja amenințarile externe și pentru a iși consolida capabilitațile de aparare, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters. Testul a fost efectuat la o zi dupa ce Phenianul…

- Rusia a testat luni o racheta de tip Topol-M, cu lansare terestra, au relatat media de stat ruse, preluate de DPA. Este un model de racheta cu o raza de actiune care ar incalca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), un pact bilateral ruso-american ce a incetat luna trecuta.…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca este convins ca Rusia și Ucraina vor gasi o modalitate de a trai in pace și de a avea relații bune de vecinatate in viitor, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.Intr-un interviu publica duminica de publicația Moskovski Komsomolet,…

- Un ecologist din nordul Rusiei a declarat joi ca Agentia nucleara de stat rusa Rosatom a comis o infracțiune efectuand un test secret saptamana trecuta in aproapierea unor zone locuite, ceea ce a provocat o crestere de scurta durata a nivelului de radiatii in orasul sau natal, informeaza Reuters. Rosatom…

- Rosatom a declarat ca accidentul din 8 august s-a produs in timpul testarii unei rachete implicand o "sursa de energie izotopica" pe o platforma in Marea Alba. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in acest accident.Ministerul rus al Apararii declarase initial ca nivelul de radiatii…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet),…

- Experti ruși, dar și americani susțin ca accidentul care a dus la moartea a 5 ingineri ruși ar putea avea legatura cu teste privind racheta de croaziera de tip Burevestnik - una dintre noile arme invincibile laudate de catre Vladimir Putin.

- O nava destinata colectarii si depozitarii deseurilor radioactive lichide a fost observata in Marea Alba, in zona localitatii Nionoks, in apropiere de orasul Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei), unde la 8 august a explodat - conform autoritatilor militare ruse - un motor de racheta…