- Turcia are dreptul sa-si dezvolte relatiile cu Ucraina, dar Rusia spera ca aceste relatii sa nu fie indreptate impotriva sa, a transmis luni presedinta rusa, dupa ce Ankara a predat Kievului comandanti ai batalionului ucrainean Azov luati prizonieri de armata rusa si care, in virtutea unui acord tripartit…

- ”Asta nu poate sa aiba decat un impact negativ”, a amenintat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline “Tolyatti – Odesa” in the Kupiansk district of the Kharkiv region. — NEXTA (@nexta_tv) O repunere…

- Rusia a cerut marti comunitații internationale ”sa condamne” Kievul, in urma distrugerii partiale a Barajului hidroelectric Kahovka, in sudul Ucrainei - o catastrofa de care cele doua parti beligerante se acuza reciproc, relateaza AFP.”Indemnam comunitatea internationala sa condamne actiunile criminale…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut vineri ca a fost ”total surprins” de protestele care au avut loc in Georgia la adresa Kremlinului, dupa ce Rusia si-a restabilit legaturile aeriene cu aceasta tara prooccidentala, relateaza AFP. Zeci de georgieni au manifestat saptamana trecuta in fata aeroportului…

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- Rusia a acuzat luni, 8 mai, Kievul nu doar de sponsorizarea, ci si de organizarea de acte teroriste, dupa ce seful Directiei principale de informatii de pe langa Ministerul Apararii ucrainean (GUR), generalul Kirilo Budanov, a declarat ca ucrainenii vor continua sa ii ”ucida pe rusi oriunde in lume”,…

- Casa Alba a respins joi, 4 mai, drept ”ridicole” acuzatiile Kremlinului potrivit carora Statele Unite se afla in spatele unei tentative de asasinare a lui Vladimir Putin intr-un atac cu drone la Kremlin. Un purtator de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale americane la Casa Alba, John Kirby, a…

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Germania de implicare din ce in ce mai mare in conflictul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor militare ucrainene. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Germania nu are nicio modalitate de a se asigura ca armamentul…