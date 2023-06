Rusia anunță că ar fi respins o ofensivă majoră a ucrainienilor Fortele ruse au respins duminica “o ofensiva de mare anvergura” a armatei ucrainene in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit AFP. “In dimineata zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensiva majora in cinci sectoare ale frontului in directia sudului regiunii Donetk. Inamicul nu si-a atins scopul, nu a reusit”, a precizat ministerul. La ofensiva au participat sase batalioane mecanizate si doua batalioane cu tancuri, a adaugat ministerul rus. Un video postat de minister pe Telegram arata ceea ce se mentioneaza ca ar fi vehicule blindate ucrainene filmate din aer, fiind distruse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele rusesti au respins o „ofensiva de mare amploare” desfasurata de armata ucraineana in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii noaptea trecuta.„In dimineata zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensiva de mare amploare in cinci sectoare ale frontului in directia sud a regiunii Donetk”,…

- Fortele rusesti au respins duminica dimineata o "ofensiva de mare amploare" desfasurata de armata ucraineana in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii in noaptea de duminica spre luni.

- Fortele rusesti au respins duminica dimineata o "ofensiva de mare amploare" desfasurata de armata ucraineana in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii in noaptea de duminica spre luni, citat de AFP, informeaza Agerpres."In dimineata zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensiva de mare amploare…

- Kievul a anunțat ca a respins toate atacurile rușilor, efectuate pe parcursul intregii zile de joi, 18 mai, in și in jurul orașului asediat Bahmut, din estul țarii, și ca a obținut progrese de un kilometru in unele locuri, caștigand timp pentru "anumite acțiuni planificate", informeaza Reuters.Șeful…

- Forțele armate ucrainene raporteaza „batalii sangeroase fara precedent” in Bahmut, in timp ce Kievul continua cu disperare sa țina piept ofensivei ruse in orașul din estul țarii, aflat sub un puternic asediu in ultimele luni. Armata ucraineana a transmis marți dimineața ca a respins peste 70 de atacuri…

- Fortele rusesti au folosit peste 1.200 de rachete si drone pentru a ataca sistemul energetic al Ucrainei, potrivit unui comunicat al companiei energetice ucrainene Ukrenergo, transmis in conditiile in care Ministerul britanic al Apararii a evaluat ca Rusia a esuat cel mai probabil in distrugerea…

- Fortele ruse au atacat vineri in sectoare din nordul si sudul frontului din regiunea ucraineana Donbas, la o zi dupa ce Kievul anuntase incetinirea ofensivei Rusiei in jurul orasului Bahmut. Militarii ucraineni au raportat lupte grele in nord, intre Liman si Kupiansk, precum si in sud, la Avdeevka/Avdivka,…

- Ucraina a scos 307 copii din teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv un baietel de 8 ani care si-a reintalnit recent bunica, informeaza marti Reuters, citata de Agerpres. Autoritatile ucrainene estimeaza ca peste 16.000 de copii au fost deportati in Rusia de la inceputul razboiului, in urma cu un an.…