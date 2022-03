Stiri pe aceeasi tema

- Alesii din PNL, PSD, USR si AUR din Grupul de prietenie cu Federatia Rusa din legislativ au anuntat ca parasesc aceasta structura, in contextul razboiului din Ucraina. Parlamentatii din aceste formatiuni sustin ca omologii lor din Rusia au ajuns sa gireze actiunile agresive care au loc la comanda lui…

- Guvernul Federației Ruse a pregatit masuri pentru a proteja piețele financiare și marile companii rusești de sancțiuni și alte amenințari, transmite serviciul de presa al Cabinetului de Miniștri.

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Companiile aeriene iși evalueaza serviciile catre Kiev, pe fondul tensiunilor Rusia – Ucraina. Compania olandeza KLM a oprit toate zborurile catre Kiev și a declarat ca nu va opera in spațiul ucrainean, fiind primul mare transportator aerian care anunța intreruperea serviciilor, in contextul in care…

- In timp ce majoritatea rușilor dau vina pe Occident pentru situația din Ucraina, intelectualii din Rusia incearca sa spuna lumii ca nu toata lumea este aliniata in spatele lui Vladimir Putin. Istoricul Andrei Zubov și-a dat seama pentru prima data ca Putin ar putea fi serios cu privire la invadarea…

- Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat postului public de radio, transmite MTI. El a adaugat totodata ca tara sa poate juca un rol in detensionarea dintre Rusia si Occident, iar recenta sa intalnire la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a scris un articol despre relatiile ruso-chineze pentru agentia de stiri Xinhua, inainte de vizita la Beijing, potrivit TASS. Articolul, intitulat „Rusia si China: Un parteneriat strategic orientat spre viitor”, a fost publicat, joi, pe site-ul Kremlinului.In…

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”,…