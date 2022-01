Rusia anunță că a impus interdicţie de intrare în ţară pentru mai mulţi oficiali europeni ca răspuns la sancţiunile UE Rusia a anuntat vineri ca a impus interdictie de intrare in tara pentru mai multi oficiali europeni ca raspuns la restrictiile impuse Moscovei de Bruxelles, fara a preciza numarul persoanelor vizate sau numele acestora, informeaza Reuters. ''Partea rusa ... a decis sa extinda lista reprezentantilor statelor membre si institutiilor UE carora li s-a interzis intrarea in Rusia pe baza de reciprocitate", se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe publicat pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres.ro. Rusia a inclus pe lista neagra sefii unor companii militare private europene,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri ca a impus interdictie de intrare in tara pentru mai multi oficiali europeni, ca raspuns la restrictiile impuse Moscovei de Bruxelles, fara a preciza numarul persoanelor vizate sau numele acestora, informeaza agenția Reuters.

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, negociatorul sef al Moscovei la discutiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat miercuri ca el nu crede ca exista riscul ca un razboi pe scara larga sa inceapa in Europa sau in alta parte, dand asigurari ca Moscova nu are planuri sa atace, sa loveasca…

- Detensionarea situatiei legate de Ucraina ar fi posibila, dar NATO trebuie sa inteleaga ca riscurile implicate de acceptarea unor noi state membre depasesc posibilele avantaje, a declarat miercuri viceministrul de externe rus Aleksandr Grusko, dupa reuniunea Consiliului NATO-Rusia de la Bruxelles,…

- Ministerul de Externe rus a confirmat planurile Moscovei de a discuta despre cererile ei privind securitatea cu Washingtonul la 10 ianuarie , a anuntat agentia de presa RIA, citata de Reuters.Ministerul il citeaza de asemenea pe viceministrul de externe Serghei Riabkov spunand ca raspunsul Statelor…

- Diplomația rusa a anunțat luni expulzarea a doi diplomați germani ca raspuns la o masura similara luata saptamâna trecuta de Berlin, care acuza Moscova ca a ordonat asasinarea unui oponent cecen în Germania în 2019.„Partea rusa respinge categoric acuzațiile nefondate și deconectate…

- Rusia a decis sa interzica intrarea a sapte cetateni britanici pe teritoriul sau, ca masura simetrica dupa ce Londra a sanctionat sapte cetateni rusi, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Reuters. Numele cetatenilor britanici vizati de aceasta masura nu au fost dezvaluite.In…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga granitele…