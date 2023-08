Rusia anunţă că a doborât două drone ucrainene, în apropiere de Moscova Rusia anunta sambata ca a doborat doua drone ucrainene – in apropiere de Moscova si in Belgorod, o regiune de la frontiera cu Ucraina -, in contextul unei multiplicari a atacurilor de acest tip asupra teritoriului rus, relateaza AFP. Apararea aeriana rusa a doborat, in noaptea de voneri spre sambata, o drona care se apropia de Moscova, a anuntat sambata primarul capitalei ruse Serghei Sobianin. ”In aceasta noapte, fortele de aparare aeriana au distrus o drona in apropiere de Moscova, in districtul Istrinskii”, anunta del intr-o postare pe Telegram. Potrivit primelor informatii, ”nu exista nici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

