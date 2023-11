Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a doborat opt drone, in noaptea de luni spre marti, in apropiere de Crimeea anexata, a anuntat marti, 17 octombrie, guvernatorul local Serghei Aksionov, relateaza News.ro . ”In noaptea (de luni spre marti), opt drone au fost neutralizate prin mijloace de razboi electronic sau de catre sisteme…

- Rusia afirma ca a distrus cinci drone navele ucrainene in Marea Neagra in noaptea de miercuri spre joi, precum si mai multe drone aeriene in peninsula anexata Crimeea si in vestul Rusiei, fara a anunta victime in acest stadiu, informeaza joi AFP.

- Rusia a afirmat miercuri ca a distrus trei drone ucrainene in Marea Neagra, fara a preciza ce au vizat, dupa un prim atac ucrainean dimineata impotriva unui santier naval rus la Sevastopol, in Crimeea anexata, relateaza France Presse, potrivit agerpres.ro. “La 13 septembrie (miercuri), in apele Marii…

- Rusia afirma ca a distrus in cursul noptii de sambata spre duminica pe Marea Neagra trei vedete militare rapide avand la bord soldati ucraineni care se deplasau catre Crimeea. La randul sau, armata ucraineana a anuntat ca fortele ruse au atacat regiunea Kiev cu drone explozive.

- Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea, relateaza AFP. „Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara echipaj, trimisa…