- Miniștrii de Externe ai Chinei și Rusiei, Wang Yi și Serghei Lavrov, au purtat discuții la summitul miniștrilor de externe ai ASEAN, 26 iulie 2024, avand ca principal subiect construirea unei noi arhitecturi de securitate in Eurasia, ca alternativa la modelul euro-atlantic al NATO. Inițiativa a fost…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a declarat luni, in timpul unei intalniri la Beijing cu premierul ungar Viktor Orban, ca marile puteri mondiale ar trebui sa ajute Rusia și Ucraina sa reia discuțiile directe de pace, potrivit EFE si AFP, transmite Agerpres.„Comunitatea internationala ar trebui sa creeze…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-o conferința de presa comuna cu liderul american Joe Biden, din marja summitului G7, despre asigurarile președinteui chinez ca nu va vinde armament Moscovei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat China pentru boicotarea summitului privind pacea in Ucraina, reuniune ce va fi organizata in aceasta luna in Elvetia, a transmis ieri dpa, potrivit Agerpres. Intr-un interviu acordat postului german de radio NDR, Stoltenberg a afirmat ca este…

- „Armata Republicii este pregatita sa consolideze legaturile strategice cu forțele armate ruse și sa colaboreze cu acestea pentru a apara justiția internaționala”, a declarat, la un briefing de presa, reprezentantul oficial al Ministerului Apararii de la Beijing, colonelul Wu Qian, relateaza site-ul…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis, joi, la Beijing, omologului sau rus Vladimir Putin ca China si Rusia vor „apara dreptatea in lume”, a informat Ministerul Afacerilor Externe al tarii asiatice, citat de EFE. „In ciuda unor suisuri si coborasuri, relatiile noastre s-au intarit si au rezistat…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- China a transmis ca va lua „masurile necesare” dupa anuntarea de catre Washington a unor noi sanctiuni menite sa paralizeze capacitatile militare si industriale ale Rusiei prin pedepsirea companiilor chineze care ajuta Moscova sa faca rost de arme pentru razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza joi…