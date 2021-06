Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – O nava militara rusa a tras focuri de avertisment asupra distrugatorului HMS Defender al Marinei Regale britanice dupa ce acesta a intrat in apele rusesti din Marea Neagra, iar un avion rusesc a lansat bombe in calea sa, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii, citat de TASS. Defender…

- Flota rusa a inceput sa urmareasca acțiunile navelor de razboi din Marea Britanie și Olanda, care au intrat luni in Marea Neagra, a informat Centrul Național de Control al Apararii al Federației Ruse, informeaza Interfax. "Forțele și mijloacele flotei Marii Negre au inceput sa controleze acțiunile…

- Sanctiuni impotriva Rusiei vor exista in continuare, intrucat, atat timp cat Crimeea este parte a Rusiei, Moscova ramane sub sanctiuni si nu va cere ridicarea lor, a afirmat luni ministrul adjunct rus de externe Aleksandr Pankin, vorbind in cadrul unor audieri in Duma de Stat (camera inferioara),…

- Flota rusa din Marea Neagra a comunicat ca a inceput operatiunile de supraveghere a navei britanice de patrulare HMS Trent care a intrat duminica in apele Marii Negre, relateaza agentia de presa rusa Interfax. 'Fortele si mijloacele Flotei ruse din Marea Neagra au inceput supravegherea actiunilor…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii „sa stea, pentru binele lor, departe” de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…