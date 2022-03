Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat miercuri ca 498 de militari rusi au murit si alti 1.597 au fost raniti de la declansarea operatiunii militare in Ucraina, a transmis agentia RIA, potrivit Reuters. De partea cealalta, Ucraina sustine ca aproape 6.000 de soldati rusi ar fi fost ucisi in razboiul…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Romania TV și Realitatea au titrat dimineața ca exista un soldat roman mort in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Situația tensionata și neclara a luptelor din Ucraina, unde parțile iși revendica, pe rand, succese teritoriale sau victime majore provocate celuilalt a adus și prima știre legata de ”un…

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii sunt ingrijorate din cauza conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. Oficialii americani sunt de parere ca razboiul ar fi iminent, iar numarul batalioanelor rusești la frontiera cu statul ucrainean a crescut cu 40%. Cați soldați a trimis Moscova la granița…

- Pentru ca tensiunile se tot amplifica, Ministerul Apararii anunța daca Romania ar putea intra sau nu in razboi Rusia. Astfel, ministrul Apararii, Vasile Dincu, exclude varianta unei mobilizari, precizand ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca aceasta…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…

- Generalul (r) iesean Vasile Roman considera ca Rusia nu isi permite sa inceapa un razboi in Ucraina pentru ca pierderile pentru Moscova ar fi mai mari decat castigurile. Vezi mai jos argumentele invocate de Vasile Roman pe pagina sa de Facebook. „VORBIM DESPRE UN RAZBOI CE NU VA FI Nu pornesti un conflict…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…