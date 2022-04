Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii susține ca Romania se afla printre țarile care au trimis cei mai mulți mercenari in Ucraina, pentru a lupta impotriva armatei lui Vladimir Putin, potrivit agenției ruse de stat, TASS.

- Propaganda ruseasca este de neoprit. De data aceasta, oficialii inalți ruși susțin ca SUA antreneaza pasari migratoare pentru a trimite o „arma biologica” in Rusia. Agențiile de presa de stat au preluat informația data chiar de Ministerul rus al Apararii și au detaliat așa-zisul ”proiect secret”.

- Rusia bombardeaza turnurile de televiziune pentru a-i lasa pe ucraineni fara internet și acces la informațiile vitale. Rusia ar putea viza comunicațiile ucrainene pentru a taia accesul civililor la internet și la știri, pe masura ce invazia lor continua, a spus Ministerul ucrainean al Apararii. Vladimir…

- In timp ce negocierile dintre Ucraina și Rusia au loc in Belarus, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca a plasat fortele de disuasiune in alerta de lupta, conform anunțului facut duminica de Vladimir Putin. Ordinul dat de liderul de la Casa Alba de a pune forțele nucleare ale Rusiei in stare de alerta…

- Președintele rus Vladimir Putin va superviza personal exercițiile militare cu rachete balistice și de de croaziera, care vor avea loc sambata, a anunțat vineri, 18 februarie, Ministerul rus al Apararii, pe fondul crizei dintre Rusia și Occident in jurul Ucrainei. Forțele Aerospațiale și Forțele Strategice…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…