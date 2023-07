Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul ”Operațiunii speciale”, Rusia a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați, care au fost trimiși in Ucraina. La un an și 3 luni de la inceputul razboiului, Ucraina anunța ca a ucis peste 200.000 de soldați ruși, ceea ce ar insemna ca primul val de soldați ai Rusiei au pierit in acest razboi,…

- Pierderile de tancuri inregistrate de Rusiei in timpul invaziei sale din Ucraina au depașit saptamana aceasta 2.000 de unitați, arata cele mai recente date ale Oryx, un site de analiza a informațiilor provenind din surse deschise, scrie The Moscow Times.Potrivit raportului Oryx, 1.238 dintre aceste…

- Rusia anunta luni ca a interceptat o racheta cu raza lunga de actiune de tip Storm Shadow in Razboiul rus din Ucraina, la doar cateva zile dupa ce Londra a anuntat livrarea acestor arme fortelor Kievului, relateaza AFP.”Sisteme de aparare antiaeriana au interceptat”, in ultimele 27 de ore, ”sapte…

- Rusia anunta luni ca a interceptat o racheta cu raza lunga de actiune de tip Storm Shadow in Razboiul rus din Ucraina, la doar cateva zile dupa ce Londra a anuntat livrarea acestor arme fortelor Kievului, relateaza AFP. "Sisteme de aparare antiaeriana au interceptat", in ultimele 24 de ore, "sapte rachete…

- O coloana uriașa de fum a fost vazuta, sambata (29 aprilie) in portul Sevastopol din Crimeea, dupa un presupus atac cu drone asupra orașului. Sevastopol, care se afla in peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a fost supus unor atacuri aeriene repetate de cand Rusia a trimis…

- O persoana a fost ucisa și alte zece au fost ranite marți, in urma bombardamentelor rusești asupra unui muzeu din Kupiansk, in regiunea Harkov, relateaza The Guardian. „Țara terorista face totul pentru a ne distruge complet”, a reacționat președintele Volodimir Zelenski. Intre timp, Rusia a inceput…

- Franta dezminte miercuri desfasurarea de forte franceze in Ucraina, la fel ca Regatul Unit, care pune la indoiala informatii cu privire la prezenta unor membri ai serviciilor sale secrete in baza unei divulgari de documente americane clasificate, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Nu exista forte…

- Suntem in ziua 410 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski vrea sa obtina la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc in iulie, invitatia de aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind, in discursul sau de sambata seara, ca fara Ucraina, NATO nu poate apara…