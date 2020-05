Stiri pe aceeasi tema

- "Potrivit dorintei sefului statului, comitetul artistic a decis sa nu instaleze acest mozaic", a afirmat episcopul Stefan, care se ocupa de viitoarea mare biserica, citat de agentia Interfax. Acest edificiu ortodox dedicat fortelor armate trebuia sa aiba un mozaic cu chipul liderului de la Kremlin si…

- (foto: The Times) Zidurile unei noi catedrale ortodoxe din Rusia, a treia ca dimensiune din tara, dedicata Fortelor Armate, au fost pictate cu chipurile dictatorului I.V Stalin, presedintelui Vladimir Putin si ministrului Apararii, Serghei Soigu, a scris portalul rus de informatii MBH Media, preluat…

- Kremlinul a confirmat vineri un caz de infecție cu coronavirus în adminsitrația președintelui Vladimir Putin, iar guvernul a anunțat extinderea masurilor restrictive impuse în Moscova la nivel național, pentru a combate epidemia, scrie Reuters. Potrivit datelor raportate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei sa desfasoare manevre menite sa-i sporeasca operativitatea in vederea luptei impotriva noului coronavirus in cazul in care va fi necesar, a anuntat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de Reuters si TASS.Ministerul Apararii rus a indicat,…

- Incercarile de a pune sub semnul indoielii alegerea constienta a locuitorilor Crimeii in favoarea dezlipirii de Ucraina si reunificarii cu Federatia Rusa sunt ridicole, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de TASS, in cadrul unei vizite cu o vizibila tenta electorala, efectuata miercuri…

- Rusia a anuntat marti lansarea diverselor tehnologii in serviciul luptei impotriva coronavirusului, de la telemedicina la supravegherea supermarketurilor si a retelelor de socializare pentru a contracara stirile false, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceste anunturi au fost facute…

- Tensiunile sunt in crestere intre Rusia si NATO in Europa, a declarat ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, care impreuna cu seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, efectueaza marti o vizita in Italia, potrivit agentiei de presa Interfax.'Pe langa amplificarea tensiunilor dintre Rusia…