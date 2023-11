Rusia anulează lovitura sancțiunilor. Economia își revine și crește Creșterea economica a Rusiei in al treilea trimestru a depașit estimarile analiștilor. Sectoare cheie se adapteaza și iși revin complet in urma sancțiunilor occidentale. Cererea consumatorilor, stimulata de cheltuielile guvernamentale ample, a permis bancilor și producatorilor de automobile sa gaseasca modalitați de a face fața și, in unele cazuri, de a prospera, in ciuda restricțiilor […] The post Rusia anuleaza lovitura sancțiunilor. Economia iși revine și crește first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

