Rusia, anchetată de Curtea Penală Internațională pentru crimele de război comise în Ucraina Procurorul Curtii Penale Internationale Karim Khan a anunțat luni, 28 februarie, ca va deschide o ancheta asupra presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, transmite BBC. In urma unei examinari preliminare a situației, procurorul Khan a confirmat ca exista o baza rezonabila pentru a „crede ca in Ucraina au fost comise atat presupuse […] The post Rusia, anchetata de Curtea Penala Internaționala pentru crimele de razboi comise in Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

