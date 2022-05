Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ruși devin din in ce in ce mai nemulțumiți de acțiunile lui Vladimir Putin și nu exclud ca in curand acesta va trebui sa plece de la putere, transmite Meduza , cu referire la surse din cadrul Kremlinului. Chiar pe coridoare se discuta și candidaturile potențiale care i-ar putea lua locul.…

- Comisia Europeana a spus ca companiile europene vor trebui sa indeplineasca cerinte suplimentare, cum ar fi o declaratie ca obligatiile lor contractuale sunt indeplinite odata ce au depus valute nerusesti pentru gazele rusesti. ”Toate contactele cu cumparatorii de gaze au fost facute prin Gazprom, asa…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Emmanuel Macron pentru realegerea sa, a transmis luni administrația Kremlinului.Potrivit unei telegrame citate de BBC, Putin i-a urat președintelui francez Macron succes in „activitațile statului, precum și sanatate și bunastare”.„Iți doresc din suflet…

- Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca clientii europeni ai Gazprom au obligatia sa-si plateasca facturile in ruble si nu in euro sau dolari, o masura care a fost prezentata drept represalii fata de sanctiuni impuse Rusiei de catre Occident, care a blocat o mare parte a rezervelor ruse de devize,…

- Vladimir Putin a anunțat ca a semnat un decret prin care obliga țarile care cumpara gaz rusesc sa îl plateasca în ruble, începând cu data de 1 aprilie, iar daca plata nu se va face în aceasta moneda, atunci contractele vor fi reziliate, relateaza Reuters. „Pentru…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, afirma ca asa-numita operatiune militara speciala declansata de Rusia in Ucraina „nu a reusit inca", sustinand ca aceasta este inca in curs si ca se desfasoara „strict conform planului" stabilit. El sustine in continuare ca armata rusa nu ataca tinte…

- Rusii care spun ca le este rusine de "operatiunea militara speciala" declansata de Kremlin in Ucraina nu sunt rusi adevarati, a declarat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, citat de Reuters. "Unui rus adevarat nu ii este niciodata rusine sa fie rus", a spus Peskov in cadrul…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…