Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac „similare”, daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe cu dispersie, au relatat media ruse citate de Reuters si EFE, potrivit Agerpres.

- In discursul sau, președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat ca nu va admite ca anul 1917 sa se repete in Rusia și nici repetarea unui razboi civil. Președintele Putin a sustinut ca autoritatile ruse nu vor admite repetarea tragediei unui razboi civil și ca vor proteja statul și poporul de orice amenințari,…

- Unii rusi au fost atrasi intr-o ”aventura criminala”, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, fara sa citeze explicit gruparea paramilitara rusa Wagner a lui Evgheni Prigojin, relateaza BBC News.”Ne batem pentru viata si securitatea poporului nostru”, declara Vladimir Putin in aceasta alocutiune…

- Belarusul va folosi armele nucleare pe care Rusia le va aduce pe teritoriul sau, in cazul in care țara va fi atacata, a declarat marți, 13 iunie, liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.„Sa nu dea Dumnezeu ca eu sa fiu nevoit sa iau decizia de a folosi aceste…

- Rusia continua seria de atacuri asupra Ucrainei, astfel ca in noaptea de miercuri spre joi, Kiev și alte orașe apropiate au fost lovite pentru a noua oara in aceasta luna cu drone și rachete, care din fericire, au fost respinse de sistemele de aparare aeriana. De asemenea, marți, Kievul a anunțat ca…

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…

- Rusia acuza ca este incercuita din mai multe direcții iar liderul de la Kremlin amenința cu folosirea flotei ruse. Intr-o discuție purtata cu Serghei Șoigu, ministrul Apararii, Vladimir Putin a vorbit despre posibilitatea folosirii forțelor navale in diferite direcții din cauza situației cu „incercuirea…

- Ministrul chinez al apararii Li Shangfu se va duce in vizita duminica in Rusia. Discutii cu omologul sau rus Serghei Soigu sunt planificate in timpul vizitei, care dureaza pana marti, a anuntat Ministerul rus al Apararii pe canalul sau de Telegram.