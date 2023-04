Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite nu vor face schimb de informații cu Rusia privind forța sa nucleara, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe, ca raspuns la decizia Moscovei de a suspenda luna trecuta participarea la tratatul New START privind armele nucleare.Tratatul limiteaza numarul de focoase nucleare strategice…

Rusia a convenit cu Belarusul ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin, citat de agentia TASS, preluata de Reuters.O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat…

Rusia nu va relua participarea la tratatul New START de reducere a armelor nucleare cu Statele Unite pana cand Washingtonul nu va asculta pozitia Moscovei, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters.

Administratia SUA a reafirmat, luni, apelul adresat Rusiei de reluare a negocierilor pentru controlul armamentului nuclear, in contextul deciziei presedintelui Vladimir Putin de suspendare a Noului Tratat de Reducere a Armamentului Strategic (Noul START), scrie Mediafax.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat marti la Moscova ca Rusia isi suspenda participarea la tratatul cu Statele Unite privind controlul armelor nucleare New START, anunța Rador.

Rusia ar intenționa sa preia controlul deplin asupra politicii, economiei și potențialului militar al Belarusului pana in 2030, potrivit unui document intern al Moscovei citat de publicația Kyiv Independent.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, anunța ca Rusia iși suspenda participarea la New Start - un tratat de reducere a armelor strategice incheiat intre SUA și Rusia.

Armata ucraineana se afla sub o presiune tot mai intensa in fata asaltului trupelor ruse pe frontul din estul Ucrainei, in special in zona orasului Bahmut, in timp ce invazia rusa se apropie de implinirea unui an si trupele Moscovei sunt presate sa castige cat mai mult teritoriu inaintea discursului…