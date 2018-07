Stiri pe aceeasi tema

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax. In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite ca Soigu…

- Micuța focșaneanca Sofia Ciobanu a caștigat trofeul “Romania Centenara” in cadrul Festivalului Internațional “Ursulețul de Aur” - Baia Mare 2018. Festivalul s-a desfașurat in perioada 2-6 iulie, aceasta fiind cea de-a 35-a ediție a prestigioasei manifestari. Micuța…

- Victoria pe care Mexic a obținut-o cu 1-0 in prima etapa a turneului final din cadrul Campionatului Mondial de fotbal din Rusia, a fost dublata de succesul cu același scor, 1-0, pe care reprezentativa Suediei l-a inregitrat contra Coreei de Sud. Revenirea dupa 12 ani la un Mondial a Suediei a fost una…

- "Trebuie sa acceptam decizia arbitrului", a declarat selectionerul nationalei Coreei de Sud, Shin Tae-yong, citat de agentia Yonhap dupa esecul suferit luni in fata Suediei (0-1) in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile…

- "Am pornit pe un drum si trebuie sa continuam pe el indiferent de obstacolele care sunt pe parcurs. Iar eu cred ca mesajul a fost bine primit de jucatori. Sper ca mâine cu Finlanda sa vedem un joc mai consistent, apropiat de cel cu Suedia. Pentru ca echipa Finlandei e un pic asemanatoare,…

- Canada si Rusia, primele doua natiuni din clasamentul Federatiei internationale de hochei pe gheata (IHF), se vor infrunta in sferturile de finala ale Campionatului Mondial editia 2018, joi la Copenhaga, informeaza AFP. Canadienii, finalistii competitiei de anul trecut, au incheiat faza grupelor printr-o…

- Ucraina comemora joi 32 de ani de la catastrofa de la Cernobil – cel mai grav accident nuclear din Istorie -, care a contaminat o buna parte din Europa, dar mai ales Ucraina, Belarusul si Rusia, la acea vreme republici sovietice, relateaza AFP conform News.ro . ”Cernobilul va ramane pentru intotodeauna…