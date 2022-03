Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se va confrunta cu o explozie a preturilor la energie in urma sanctiunilor impuse Moscovei in legatura cu evenimentele din Ucraina, a avertizat sambata un oficial din Ministerul de Externe rus citat de agentia independenta de presa rusa Interfax, preluata de Reuters. Fii…

- Ministerul ucrainean de Externe ii indeamna miercuri pe cetatenii ucraineni sa paraseasca Rusia cat mai rapid posibil, din cauza riscul unei escaladari militare din partea Moscovei, relateaza AFP.

- NATO nu va interveni militar in Ucraina, daca aceasta țara va fi atacata de Rusia, a declarat la RFI secretarul general adjunct al alianței, Mircea Geoana, care spune ca atitudinea Moscovei este inacceptabila pentru secolul 21. El afirma ca Rusia va plati un preț foarte sever, daca ataca Ucraina.…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- SUA au respins ferm, miercuri, 26 ianuarie, in raspunsul scris adresat Rusiei, una dintre principalele revendicari ale Moscovei, refuzand sa inchida ușa NATO Ucrainei. Cu toate acestea, Washingtonul susține ca a oferit o „cale diplomatica” pentru a fi evitat un conflict armat. Aceasta scrisoare mult…

- Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri seara ca ambasadorul american în Rusia i-a transmis raspunsul Washingtonului la cererile Rusiei de retragere a NATO din Europa de Est, în contextul crizei ucrainene, potrivit AFP.Ambasadorul SUA John Sullivan „a predat raspunsul scris…

- Ministerul de Externe rus a confirmat planurile Moscovei de a discuta despre cererile ei privind securitatea cu Washingtonul la 10 ianuarie , a anuntat agentia de presa RIA, citata de Reuters.Ministerul il citeaza de asemenea pe viceministrul de externe Serghei Riabkov spunand ca raspunsul Statelor…

- Rusia a primit o propunere NATO de a incepe discutiile referitoare la ingrijorarile de securitate ale Moscovei pe 12 ianuarie si o ia in considerare, a relatat duminica agentia de presa TASS, care citeaza Ministerul de Externe rus.