Stiri pe aceeasi tema

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat sambata seful Departamentului nord-american din cadrul Ministerului rus de Externe, citat de TASS.

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- Diplomația rusa a anunțat joi ca a refuzat oferta autoritaților de la Berna de a reprezenta la nivel diplomatic interesele ucrainene in Rusia și interesele Moscovei in Ucraina, deoarece nu mai considera Elveția o țara neutra, informeaza Reuters . Elveția are o tradiție diplomatica indelungata de a acționa…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a afirmat, vineri, ca a avut o discutie telefonica cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, si a insistat ca Kremlinul sa accepte "propunerea substantiala" pe care Washingtonul a facut-o pentru a obtine eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, relateaza…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi ca Ucraina nu ia parte la negocieri de pace cu Rusia, deoarece urmeaza instructiunile Statelor Unite, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul de Externe rus a criticat joi SUA si Marea Britanie pentru ajutorul acordat Ucrainei in instruirea fortelor armate ale acesteia, calificand acest sprijin drept parte a ‘razboiului hibrid’ dus de tarile NATO impotriva Rusiei, transmite Reuters. SUA au pus la dispozitia Ucrainei instructori…

- Joe Biden a declarat, vineri, ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski "nu a vrut sa auda" avertismentele Statelor Unite inainte de invazia lansata de Rusia in Ucraina, relateaza Le Figaro. "Multi oameni au crezut ca exagerez" cand am mentionat un atac rusesc asupra Ucrainei inainte de a incepe,…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, luni, ca, in cazul in care NATO va continua sa ofere Ucrainei armament, armata rusa va avansa si mai mult in estul Ucrainei. „Cu cat Occidentul ofera Ucrainei sisteme de artilerie cu raza mai lunga de actiune, cu atat vom impinge mai mult linia frontului de…