- Atacurile cu rachete HIMARS si Storm Shadow asupra teritoriului rus va semnifica implicarea directa a Washingtonului si Londrei in conflict si va duce la un raspuns "imediat" impotriva "centrelor de luare a deciziilor" ucrainene, a amenintat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, citat de EFE…

- Ministrul rus al apararii a amenințat cu „atacuri imediate asupra centrelor de decizie” din Ucraina daca armele cu raza lunga de acțiune furnizate de Occident vor fi folosite pentru a ataca Crimeea, relateaza The Guardian . Rusia a anexat ilegal peninsula de la Ucraina in 2014. Declarația ministrului…

- Rusia anunța sambata ca a doborat 12 drone ucrainene deasupra mai multor așezari, conform ministerului rus al apararii, scrie CNN.Serviciul de știri al ministerului susține ca apararea rusa a doborat drone in autoproclamata republica populara Lugansk și in republica populara Donețk, precum și in…

- Rusia a acuzat sambata armata ucraineana ca a folosit cu o zi inainte rachete britanice cu raza lunga de actiune Storm Shadow pentru a viza ”tinte civile” in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, controlata de Moscova, transmite AFP. „La 12 mai, in jurul orei 18,30 (15,30), avioane de lupta ale fortelor…

- Generalul Mihail Mizintsev s-a alaturat mercenarilor din gruparea privata Wagner in calitate de comandant adjunct, potrivit unor postari facute joi de mai mulți bloggeri pro-razboi din Rusia, relateaza Reuters.In doua videoclipuri postate de corespondentul de razboi Alexander Simonov pe Telegram, generalul…

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac cu rachete ucrainene asupra unui sat rusesc de langa frontiera cu Ucraina, a anuntat duminica guvernatorul regional, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Dupa ce loviturile cu rachete rusesti au ucis in noaptea de joi spre vineri cel putin cinci persoane in Ucraina, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a spus ca ceea ce se intampla in Ucraina confirma scopul Washingtonului si al aliatilor sai de a provoca alte tari la o confruntare militara cu Moscova…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, marti, ca armata rusa a doborat rachete de fabricatie americana lansate de Ucraina, de tip Himars si GLSDB, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax."Apararea antiaeriana a doborat 18 rachete de tip Himars si o racheta ghidata de tip GLSDB", a comunicat…