Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez candidat la un nou mandat, Emmanuel Macron, a refuzat marti sa participe la o dezbatere electorala cu contracandidatii sai la postul France 2, invocand agenda incarcata, transmite agentia EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia va raspunde proportional la expulzarea diplomatilor sai dintr-o serie de tari occidentale, a declarat, luni seara, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual vicepresedinte al Consiliului de Securitate al tarii, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vanzarile de automobile electrice noi pe piata din Franta le-au depasit, pentru prima data in istorie, pe cele cu motoare pe benzina in primul trimestru, un punct de cotitura pentru vehiculele cu emisii reduse in contextul preturilor ridicate la pompa si al subventiilor guvernamentale pentru modelele…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație alaturi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și arata ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei amenința și țarile NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al statului, Dmitri Medvedev, atrage atenția Franței, dupa declarațiile privind ”razboiul economic total impotriva Rusiei”. Medvedev susține ca adesea razboiul economic se transforma in razboi real. Fii la curent cu cele…

- Administratia Vladimir Putin a condamnat in termeni duri, in cursul noptii, decizia "ostila" a Washingtonului de a expulza 12 diplomati rusi acuzati de spionaj, subliniind ca Rusia si Statele Unite ar trebui sa actioneze in sensul pacii internationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta luni la ora locala 15:00 (20:00 GMT) cu privire la criza umanitara in Ucraina, invadata de Rusia, la cererea presedintelui francez Emmanuel Macron, informeaza AFP, citand surse diplomatice, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ucraina considera ca probabilitatea escaladarii actualei crize spre un conflict militar major cu Rusia este "redusa", conform ministrului Apararii de la Kiev, Oleksii Reznikov, care contrazice avertismentele Statelor Unite si Marii Britanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…