Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri seara, ca decizia Frantei de a expulza zeci de diplomati rusi risca sa conduca la intreruperea relatiilor diplomatice, insa a salutat eforturile pentru pace ale presedintelui Emmanuel Macron, criticand atitudinea Statelor Unite, anunța mediafax.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, ca tarile europene nu vor intra direct in conflictul din Ucraina, deoarece un razboi cu Rusia ar "ar fi un razboi mondial, cu o putere ce detine arma nucleara", informeaza lefigaro.fr. Macron s-a aflat luni la Poissy, in prima sa vizita dupa ce…

- Jana Cernochova, ministrul ceh al apararii, a anunțat, marți, ca trupe ale armatei ar putea fi desfașurate in cadrul unei unitați NATO in Slovacia sau in Romania, relateaza seznamzpravy.cz, citat de HotNews.ro . „O opțiune este Romania, a doua este Slovacia. Cred ca ne dam seama care este mai aproape…

- Intalnirea dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron a fost una extrem de așteptata și mediatizata, iar Kremlinul tocmai pe acest lucru a mizat. Oamenii lui Vladimir Putin au apelat la gesturi cu incarcatura simbolica și istorica pentru a arata lumii raportul de forțe intre Rusia și Franța.Un…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exprimat marti speranta ca in curand va fi organizat un nou summit in Formatul Normandia, inclusiv cu omologul sau rus Vladimir Putin, pe tema solutionarii conflictului separatist din regiunile Lugansk si Donetk. „Ne asteptam ca in viitorul apropiat, in conformitate…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron ca Franta este dispusa sa angajeze militari in Romania in cadrul unei eventuale cresteri a prezentei NATO ar putea duce la o consolidare a acestei prezente a Aliantei pe flancul sud-estic din Europa, in plin episod al tensiunilor cu Rusia, comenteaza…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…