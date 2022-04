Statele occidentale, in special Marea Britanie, incurajeaza Ucraina sa atace teritoriul Rusiei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, joi. Oficialul rus a mai invocat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este „folosit” de catre Occident si a avertizat tarile occidentale „sa nu ii mai puna Rusiei rabdarea la incercare”. In […] The post Rusia amenința din nou Occidentul: Trebuie sa inceteze „sa ne mai puna rabdarea la incercare” incurajand Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .