Stiri pe aceeasi tema

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov a sustinut marti ca daca Occidentul subestimeaza determinarea Moscovei, acest lucru ar putea conduce la consecinte „tragice si fatale”, intrucat Statele Unite si aliatii lor se confrunta cu o putere nucleara. Potrivit diplomatului rus, Occidentul deja a…

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov a sustinut marti ca daca Occidentul subestimeaza determinarea Moscovei, acest lucru ar putea conduce la consecinte "tragice si fatale", intrucat Statele Unite si aliatii lor se confrunta cu o putere nucleara, consemneaza Reuters, relateaza Agerpres.

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov a sustinut marti ca daca Occidentul subestimeaza determinarea Moscovei, acest lucru ar putea conduce la consecinte "tragice si fatale", intrucat Statele Unite si aliatii lor se confrunta cu o putere nucleara, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres.Potrivit…

- Serghei Riabkov, adjunct la ministerul de externe al lui Putin, a sustinut, marti, ca daca Occidentul subestimeaza determinarea Rusiei, acest lucru ar putea conduce la consecinte „tragice si fatale”, pentru ca Statele Unite si aliatii lor se confrunta cu o putere nucleara, relateaza Reuters.

- Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov a declarat luni ca SUA pot sa se confrunte cu „consecințe fatale” daca ignora avertismentele Moscovei de a nu permite Ucrainei sa foloseasca armele americane pentru a lovi teritoriul rus.

- Rusia a avertizat, luni, Marea Britanie ca daca Ucraina va folosi arme britanice pentru a ataca teritoriul rus, cum a sugerat ministrul britanic de Externe David Cameron, Moscova ar putea riposta prin atacuri asupra instalatiilor si echipamentelor militare britanice amplasate atat in Ucraina cat si…

- Oricarui atac ucrainean susținut de Occident impotriva podului din Crimeea sau a Crimeei insasi i se va raspunde puternic de catre Rusia, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de Reuters, conform Rador Radio Romania.

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…