- Serghei Riabkov, adjunct la ministerul de externe al lui Putin, a sustinut, marti, ca daca Occidentul subestimeaza determinarea Rusiei, acest lucru ar putea conduce la consecinte „tragice si fatale”, pentru ca Statele Unite si aliatii lor se confrunta cu o putere nucleara, relateaza Reuters.

- Doi consilieri-cheie ai lui Donald Trump i-au prezentat acestuia un plan pentru a pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, in cazul in care va caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie. Planul presupune condiționarea Ucrainei: va primi mai multe arme americane doar daca va intra in negocieri…

- Rusia a trimis Statelor Unite "idei" privind un schimb de detinuti si asteapta raspunsuri, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov intr-un interviu publicat miercuri de agentia de presa de stat TASS, preluata de AFP, scrie AGERPRES.

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei a anunțat ca țara lui iși va revizui doctrina nucleara, drept raspuns la susținerea statelor occidentale fața de Ucraina. Ministrul adjunct rus, Serghei Riabkov, a subliniat ca a remarcat “deteriorarea situatiei internationale de securitate”. “Specialistii nostri…

- Daca in Ucraina apar rachete germane care vor lovi teritoriul Rusiei, acest lucru va distruge in cele din urma relațiile dintre Rusia și Germania, a spus președintele rus Vladimir Putin, care a amintit in acest context și de doctrina nucleara ruseasca.

- Spania intentioneaza sa trimita rachete Patriot si tancuri Leopard in Ucraina, ca parte a unui pachet de arme de 1,13 miliarde de euro, anunta El Pais, potrivit monitorulapararii.ro. Livrarea include o duzina de rachete antiaeriene Patriot, 19 tancuri Leopard 2A4 fabricate in Germania si diverse alte…

- Rusia amenința Polonia: 'Vizam armele nucleare NATO, daca o sa fie instalate!'Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a avertizat joi ca facilitatile nucleare ale NATO, daca vor fi instalate permanent pe teritoriul polonez, vor deveni o tinta militara pentru Rusia, transmit Xinhua si Reuters.

- Intr-o noua reacție, duminica 21 aprilie, la votul pozitiv dat de Camera Reprezentanților a Statelor Unite la ajutorul militar destinat Ucrainei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat dorința sa de a primi „un ajutor concret cat mai repede posibil”. Planul de ajutor votat sambata de camera…