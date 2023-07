Rusia amenință cu un nou război mondial, după decizia SUA a trimite bombe cu dispersie Ucrainei Rusia amenința, prin intermediul ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, ca lumea se afla la un pas sa intre in cel de-al treilea razboi mondial. Reacția are legatura cu faptul ca SUA a anunțat, vineri, ca a trimis bombe cu dispersie Ucrainei. Partenerii occidentali ai Kievului „comit noi nebunii”, care doar „vor prelungi agonia” ucrainenilor, afirma ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov. „Este o crima de razboi” Moscova este de parere ca furnizarea de catre SUA a munitiei cu dispersie catre Ucraina reprezinta inca un pas in directia unui nou razboi mondial, amintind totodata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

