Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Rusia a refuzat sa excluda o desfașurare militara in Cuba și Venezuela in cazul in care discuțiile cu Occidentul privind securitatea europeana și Ucraina eșueaza, avertizand in același timp ca ultimele discuții cu NATO nu au ajuns nicaieri

- Rusia a ridicat joi drastic miza intr-o confruntare cu Occidentul asupra Ucrainei, un diplomat de top afirmand ca nu va exclude o desfașurare militara rusa in Cuba și Venezuela daca tensiunile cu Statele Unite ale Americii cresc, noteaza ABCNews. Ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov,…

- Moscova nu exclude ideea trimiterii de trupe rusești in Cuba și Venezuela, in cazul escaladarii tensiunilor dintre Rusia și SUA. Intr-o intervenție televizata, adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, nu a confirmat dar nici nu a exclus posibilitatea ca Rusia sa-și dezvolte o infrastructura…

- "Relatia NATO cu Ucraina nu priveste decat Ucraina si cele treizeci de tari aliate din cadrul NATO", a repetat ea.Moscova cere ca NATO sa nu deschida niciodata usa Ucrainei, o solicitare considerata inacceptabila de Washington.Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman s-a intalnit luni, in…

- SUA și Rusia incep, luni, la Geneva, negocieri pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar așteptarile sunt destul de rezervate, daca nu chiar pesimiste. Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de externe și cel care conduce delegația Moscovei, a avut duminica seara o intalnire de tatonare…

- Tensiunile de la frontiera dintre Rusia si Ucraina ocupa un loc important in agenda vizitei ministrului german de externe, Annalena Baerbock, preconizata pentru miercuri la Washington, prima efectuata in SUA de la preluarea oficiala a functiei la inceputul lunii decembrie, relateaza dpa. Cu…

- Relatiile dintre Rusia si SUA ar putea sa ajunga intr-o situatie similara celei marcate de criza rachetelor din Cuba din 1962, dar mai este timp sa se ajunga la un acord pe o baza solida care sa stipuleze ca NATO nu se va extinde spre Est, a spus joi ministrul rus adjunct de externe, Serghei Riabkov.