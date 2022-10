Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si-a exprimat la ONU preocuparile cu privire la acordul asupra exportului de cereale pe Marea Neagra si este pregatita sa renunte la reinnoirea acestui acord luna viitoare daca cererile sale nu vor fi satisfacute, a declarat joi pentru Reuters, la Geneva, ambasadorul Rusiei pe langa Natiunile…

- Un conflict direct cu Statele Unite si NATO nu este in interesul Rusiei, dar Moscova va raspunde la implicarea in crestere a Occidentului in conflictul ucrainean, a declarat marti viceministrul de externe rus Serghei Riabkov, citat de RIA, transmite Reuters.

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…

- Centrul de coordonare de unde vor fi organizate exporturile de grine ucrainene urmeaza sa fie inaugurat miercuri la Istanbul, dupa acordul semnat saptamina trecuta sub egida ONU, informeaza Reuters. Un oficial turc a spus ca prima nava de transport cu cereale va pleca dintr-unul din poturile ucrainene…

- Primele nave care exporta cereale ucrainene din porturile aflate la Marea Neagra ar putea sa-și inceapa deplasarile in cateva zile in baza unui acord convenit vineri de Ucraina, Rusia, Turcia și ONU, a declarat luni un purtator de cuvant al Națiunilor Unite, citat de Reuters . Un Centru Comun de Coordonare…

- Rachete rusesti au lovit sambata, 23 iulie 2022, infrastructura din portul ucrainean Odesa, la doar o zi dupa ce Rusia si Ucraina au semnat un acord de redeschidere a porturilor din Marea Neagra pentru reluarea exporturilor de cereale, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat…

- Rachete rusești au lovit sambata infrastructura din Odesa, in sudul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, citata de Reuters. Acest fapt vine dupa ce vineri a fost semnat un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din porturile de la Marea Neagra. Acordul istoric semnat vineri de Moscova și…

- Ucraina si Rusia au semnat acorduri „in oglinda” cu Turcia si ONU, care vor permite Kievului sa reia exporturile de cereale prin porturile de la Marea Neagra. Acordul va permite exportul a milioane de tone de cereale, blocate in prezent in Ucraina din cauza razboiului. Lipsa cerealelor ucrainene de…