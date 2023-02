Stiri pe aceeasi tema

- „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, ei au inceput sa furnizeze arme ofensive grele, indemnand in mod deschis Ucraina sa puna stapanire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de pasi antreneaza tarile NATO in conflict si ar putea duce…

- "In timpul operatiunilor ofensive in directia Zaporojie, unitatile Districtului Militar de Est au ocupat teren si pozitii mai avantajoase", a declarat Ministerul Apararii de la Moscova.Ministerul sustine, de asemenea, ca a provocat victime si a distrus echipamente, inclusiv vehicule de lupta ucrainene,…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si a afirmat ca propunerile de a pune capat conflictului din Ucraina trebuie sa tina cont de „noua realitate” a anexarii regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie de catre Rusia, transmite Reuters.„Nu…

- Propunerile Rusiei legate de ”demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute bine de Kiev, astfel ca, fie Ucraina le indeplinește, fie armata Moscovei va decide cum evolueaza situația, a avertizat ministrul rus al externelor, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa TASS, relateaza Reuters…

- Liderul de la Kremlin, despre care se spunea candva ca ar fi supravegheat personal campania militara din Ucraina și ca ar fi dat ordine directe generalilor, a parut in aceasta saptamana sa fie concentrat pe orice altceva decat pe retragerea din orașul a carui „anexare” chiar el o anunțase, scrie Associated…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a intreprins o vizita in regiunea Lugansk anexata de Moscova in estul Ucrainei, la mai mult de opt luni de la declansarea invaziei ruse, informeaza dpa și Agerpres. Peskov, un apropiat al lui Vladimir Putin, a participat la ”un program de instruire pentru…