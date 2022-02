Rusia a denuntat vineri eforturile Occidentului de a include Finlanda si Suedia, tari cunoscute pentru neutralitatea lor, in Alianta Nord-Atlantica, si a avertizat asupra consecintelor grave ale aderarii acestor tari la NATO. ”Este clar ca intrarea Finlandei si Suediei in NATO, care este in primul rand un bloc militar, ar avea consecinte politice si militare grave, care ar necesita un raspuns din partea tarii noastre”, a declarat intr-o conferinta de presa purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova (foto), citata de EFE. Aceasta a subliniat ca Moscova este constienta de…