Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat ca daca Suedia si Finlanda vor adera la NATO, Rusia va trebui sa-si consolideze apararea in regiune, inclusiv prin desfasurarea de arme nucleare in regiunea baltica. Finlanda, care are o frontiera comuna cu Rusia de 1.300 de kilometri, si Suedia analizeaza daca sa adere sau nu la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza Reuters. Finlanda va lua o decizie in urmatoarele cateva saptamani, a anuntat miercuri premierul…