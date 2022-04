Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiunile impotriva Rusiei au dus deja la consecințe negative pentru țarile occidentale care au impus restricții, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate (SS) al Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia nu ia in calcul sa foloseasca arme nucleare in ”operațiunea militara speciala” din Ucraina, țara recurgand la aceasta masura doar in cazul unei ”amenințari existențiale”, a declarat luni seara purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru postul de televiziune american…

- Ar fi "prostesc" sa se creada ca sanctiunile occidentale impotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale împotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri, 25 martie, Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,…

- Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008 si 2012 si este in prezent secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a atras atentia asupra faptului ca istoria si-a dovedit in mod convingator ciclicitatea in secolul XXI, relateaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Finlanda intentioneaza sa achizitioneze din Israel un sistem de aparare antiaeriana care sa o ajute sa-si protejeze granita cu Rusia, a anuntat sambata ministrul apararii Antti Kaikkonen, care a invocat actualul razboi din Ucraina, relateaza dpa. Totodata, sefa executivului de la Helsinki, Sanaa…

- Președintele rus Vladimir Putin, miercuri, a trimis scrisori autoritaților din Finlanda și Suedia, cerandu-le sa ofere garanții de securitate pentru Moscova, pe fondul razboiului in curs de desfașurare intre Rusia și Ucraina. Scrisoarea este considerata o amenințare a Kremlinului la adresa ambelor…

- Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii "operatiunii militare" in Ucraina, a afirmat sambata fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse,…